(Бикмуллина) Нәгыймә
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайсин Бикмулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Ризатдин
Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилазова) Фәсихәтбану
Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Садрислам
Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гилазов Нургали
Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин
Смерть
Неизвестно