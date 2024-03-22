Субботкина (Ливонова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ливонов Андрей
Мать: Ливонова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Субботкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Субботкин Иван Карпович
Рождение ребёнка
14.05.1947
Сын: Субботкин Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Левенка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область