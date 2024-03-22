Субботкина (Ливонова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботкина (Ливонова) Мария Андреевна

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Место рождения

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ливонов Андрей

Мать: Ливонова Евдокия

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Субботкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Субботкин Иван Карпович

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1947

Сын: Субботкин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботкин Иван Карпович

Смерть
1980
Левенка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
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