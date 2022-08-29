Седунов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седунов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1919
Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
26.12.1922
Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно