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Седунов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седунов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седунова (Иванова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Седунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Седунов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
26.12.1922

Сын: Седунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Седунова (Иванова) Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно

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