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Онищенко Михаил

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

09.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1868

Отец: Онищенко Хрисанф

Мать: Онищенко Ксения Онисимова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
15.05.1888

Жена: Онищенко Настасия Павлова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.08.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Онищенко Яков

Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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