Онищенко Михаил
Место рождения
Дата рождения09.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1868
Отец: Онищенко Хрисанф
Бракосочетание
15.05.1888
Рождение ребёнка
04.08.1891
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Онищенко Яков
Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Онищенко Настасия Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно