Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: Зоя Тихоновна

Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1904

Дочь: Ориненко Глафира Тихоновна

Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Ориненко Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911г. ф. 127, о. 1079,д.189, стр. 2
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Тихон Петрович

Смерть
Неизвестно
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