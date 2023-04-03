Ориненко Иустина (Юстина) Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1901
Дочь: Зоя Тихоновна
Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Ориненко Глафира Тихоновна
Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Ориненко Филипп Тихонович
Отец ребёнка: Ориненко Тихон Петрович
Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911г. ф. 127, о. 1079,д.189, стр. 2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно