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Зеленой Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Зеленой Алексей Николаевич

Мать: Зеленой N

Рождение ребёнка
1872

Сын: Зеленой Александр Павлович

Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Путятин Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Путятин Ольга Павловна

Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленая Наталья Михайловна

Смерть
1909
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