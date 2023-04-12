Зеленой Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Зеленой Алексей Николаевич
Мать: Зеленой N
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зеленой Александр Павлович
Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Путятин Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Путятин Ольга Павловна
Мать ребёнка: Зеленая Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909