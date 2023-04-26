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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1806) Евдоким Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Мартынович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Мартынович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бастрыкин Тит Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Мартынович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бастрыкин Фома Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Мартынович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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