Климушкина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954
Отец: Белокуров Иван
Мать: Белокурова Екатерина
Бракосочетание
28.05.1977
Рождение ребёнка
16.06.1978
Дочь: Семёнова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Климушкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1982
Дочь: Климушкина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Климушкин Сергей Васильевич