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Климушкина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954

Отец: Белокуров Иван

Мать: Белокурова Екатерина

Бракосочетание
28.05.1977

Муж: Климушкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1978

Дочь: Семёнова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Климушкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1982

Дочь: Климушкина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Климушкин Сергей Васильевич

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