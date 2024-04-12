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- Стефанида Алексеевна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: - Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
28.01.1902 ст.

Муж: - Флегонт Николаевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1902 ст.

Дочь: - Анна Флегонтовна

Отец ребёнка: - Флегонт Николаевич

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-52ж)
Смерть
Неизвестно
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