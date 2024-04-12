- Стефанида Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: - Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
28.01.1902 ст.
Муж: - Флегонт Николаевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1902 ст.
Дочь: - Анна Флегонтовна
Отец ребёнка: - Флегонт Николаевич
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-52ж)
Смерть
Неизвестно