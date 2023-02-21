Машковцев Гаврила Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Городчикова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Бабинцова Настасья Гавриловна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Машковцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Бабинцова Евдокия Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Смерть
1755