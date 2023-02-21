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Машковцев Гаврила Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Городчикова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Бабинцова Настасья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Машковцев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Бабинцова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Смерть
1755
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