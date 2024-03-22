Костекова (Голева) Устинья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Костеков Никифор Ипатов
Мать: Дарья Степанова
Бракосочетание
26.09.1809
Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Ануфриева
Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Голев Игнат Ануфриев
Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов
Смерть
Между 1834 и 1850