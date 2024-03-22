Костекова (Голева) Устинья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостекова (Голева) Устинья Никифорова

Костекова (Голева) Устинья Никифорова

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Костеков Никифор Ипатов

Мать: Дарья Степанова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1809

Муж: Голев Ануфрий Филимонов

Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Голев Матвей Ануфриев

Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Ануфриева

Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Голев Игнат Ануфриев

Отец ребёнка: Голев Ануфрий Филимонов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1834 и 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close