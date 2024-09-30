Терлеева (Латышева) Прасковья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлеева (Латышева) Прасковья Лукьяновна

Место рождения

Заозерная

Дата рождения

1897

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Латышев Лукьян Васильев

Мать: Латышева (Горина) Зеновья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терлеева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терлеева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович

Бракосочетание
03.06.1916

Муж: Терлеев Василий Парфенович

Ново - Карасукской волости , деревни Заозерной крестьянинъ Василій Парѳеніевъ Терлѣевъ православный , первымъ бракомъ . 18 о . Той же волости и деревни крестьянская дѣвица Параскева Лукіанова Латышева... Показать все
Бракосочетание
20.06.1916

Муж: Терлеев Василий Парфенович

Фонд 16 оп 6 д 1295 стр 214
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Терлеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович

Рождение ребёнка
28.09.1927

Сын: Терлеев Куприян Васильевич

Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Терлеев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович

Смерть
1999

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