Терлеева (Латышева) Прасковья Лукьяновна
Место рожденияЗаозерная
Дата рождения1897
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терлеева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терлеева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович
Бракосочетание
03.06.1916
Ново - Карасукской волости , деревни Заозерной крестьянинъ Василій Парѳеніевъ Терлѣевъ православный , первымъ бракомъ . 18 о . Той же волости и деревни крестьянская дѣвица Параскева Лукіанова Латышева... Показать все
Бракосочетание
20.06.1916
Фонд 16 оп 6 д 1295 стр 214
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Терлеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович
Рождение ребёнка
28.09.1927
Сын: Терлеев Куприян Васильевич
Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович
Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Терлеев Василий Парфенович
Смерть
1999