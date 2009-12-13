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Костерин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Костерин Григорий Иванович

Мать: Костерина (Торова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костерина (Дюжева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина (Дюжева) Александра

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: (Костерина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Костерина (Дюжева) Александра

Смерть
13.12.2009

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