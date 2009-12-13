Костерин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти13.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костерина (Дюжева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: (Костерина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Костерина (Дюжева) Александра
Смерть
13.12.2009