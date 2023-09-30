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Широбоков Яков Петрович

Место рождения

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Широбоков Пётр

Мать: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Широбоков Роман Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Сын: Широбоков Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Широбокова (Широбокова) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Широбоков Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1851 ст.

Сын: Широбоков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1854 ст.

Сын: Широбоков Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Широбоков Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1858

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