Широбоков Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Широбоков Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Широбоков Роман Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Сын: Широбоков Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Широбокова (Широбокова) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Широбоков Емельян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1851 ст.
Сын: Широбоков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1854 ст.
Сын: Широбоков Емельян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Широбоков Даниил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858