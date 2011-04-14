Рыжонков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжонков Александр Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

14.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
14.04.2011
ст.Старолесская Ставропольский кр.
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