Рыжонков Александр Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1955
Дата смерти14.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
14.04.2011
ст.Старолесская Ставропольский кр.