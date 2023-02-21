Ревнивых Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевнивых Мария Яковлевна

Ревнивых Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ревнивых Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close