Ревнивых Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ревнивых Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Ревнивых Афанасий Иванович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно