Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанцев (Скрябина) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Скрябин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Скрябин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрябин Юрий
Место жительства
Около 1971
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В семь лет пошла в школу. Отучившись 10 классов, переехала в Новосибирск