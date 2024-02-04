Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Новгородцев Сергей Зотович

Мать: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанцев (Скрябина) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Скрябин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Скрябин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Юрий

Место жительства
Около 1971
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В семь лет пошла в школу. Отучившись 10 классов, переехала в Новосибирск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.