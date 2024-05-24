Ханеева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2001
Сын: Ханеев Тимур Александрович
Отец ребёнка: Ханеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.2008
Сын: Ханеев Артем Александрович
Отец ребёнка: Ханеев Александр Николаевич