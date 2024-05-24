Ханеева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханеева Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.2001

Сын: Ханеев Тимур Александрович

Отец ребёнка: Ханеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
15.02.2008

Сын: Ханеев Артем Александрович

Отец ребёнка: Ханеев Александр Николаевич

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