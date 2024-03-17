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Рахманкол

Место рождения

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнулла Рахманкол углы

Мать ребёнка: не указана

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Рәхмәтулла Рахманкол углы

Мать ребёнка: не указана

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Нигъмәтулла Рахманкол углы

Мать ребёнка: не указана

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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