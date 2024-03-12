Каплин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплин Василий Герасимович
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплин Максим Герасимович
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
Сергач, Ключево около церкви
Мясник
Смерть
Неизвестно