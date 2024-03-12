Каплин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Василий Герасимович

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Егор Герасимович

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Максим Герасимович

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
Сергач, Ключево около церкви
Мясник
Смерть
Неизвестно
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