Заботина Авдотья Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботина Авдотья Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

17.04.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заботин Андрей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Заботин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Заботин Андрей Пантелеевич

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.04.1842
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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