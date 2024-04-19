Заботина Авдотья Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти17.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Заботин Андрей Пантелеевич
Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.04.1842
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область