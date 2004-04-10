Ермолаева Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти10.04.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: Никулин Алексей
Рождение ребёнка
06.12.1949
Сын: Ермолаев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1951
Дочь: Еварестова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Яковлевич
Смерть
10.04.2004