Ермолаева Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

10.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Никулин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1949

Сын: Ермолаев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1951

Дочь: Еварестова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Яковлевич

Смерть
10.04.2004
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