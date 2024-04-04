Иоаникиева Евдокия
Место рождения
Дата рождения19.02.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1880 ст.
Отец: Кириллов Иоаникей
Мать: Елисеева Дарья
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Муж: Никонов Яков
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.
Сын: Яковлев Асигкрит
Отец ребёнка: Никонов Яков
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Сын: Яковлев Василий
Отец ребёнка: Никонов Яков
Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.
Дочь: Яковлева Мария
Отец ребёнка: Никонов Яков
Смерть
Неизвестно