Иоаникиева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоаникиева Евдокия

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.02.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1880 ст.

Отец: Кириллов Иоаникей

Мать: Елисеева Дарья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Никонов Яков

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.

Сын: Яковлев Асигкрит

Отец ребёнка: Никонов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Сын: Яковлев Василий

Отец ребёнка: Никонов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.

Дочь: Яковлева Мария

Отец ребёнка: Никонов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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