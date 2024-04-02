Облетова (Комракова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облетова (Комракова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1938

Дата смерти

27.03.1988

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1938

Отец: Комраков Тимофей Степанович

Мать: Комракова Анна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.1988
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