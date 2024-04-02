Облетова (Комракова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1938
Дата смерти27.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1938
Отец: Комраков Тимофей Степанович
Мать: Комракова Анна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.1988