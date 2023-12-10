Боброва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Бобров Иван

Мать: Боброва Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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