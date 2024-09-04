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Болдышев Данил Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдышев Софрон (Софроний) Филиппович

Мать: Болдышева (Куртасова Или Юринова) Анна (Мария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдышева) Ульяна Даниловна

Мать ребёнка: Болдышева Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдышева) Антонина Даниловна

Мать ребёнка: Болдышева Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдышева Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Болдышева Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдышев Николай Данилович

Мать ребёнка: Болдышева Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдышева Федосия

Смерть
Около 1990
Цветочное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область

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