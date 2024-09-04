Болдышев Данил Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдышева) Ульяна Даниловна
Мать ребёнка: Болдышева Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдышева) Антонина Даниловна
Мать ребёнка: Болдышева Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдышева Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Болдышева Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдышев Николай Данилович
Мать ребёнка: Болдышева Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдышева Федосия
Смерть
Около 1990
Цветочное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область