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Королев Антон Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Королев Константин Антонович

Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Антонович

Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Антонович

Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна

Смерть
Около 1887 ст.
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