Королев Антон Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1887 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёв Илларион
Рождение ребёнка
1883
Сын: Королев Константин Антонович
Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Антонович
Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Антонович
Мать ребёнка: Королева Ксения Ивановна
Смерть
Около 1887 ст.