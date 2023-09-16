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- Мариамна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 31.05.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1843 г.р.
После 1856 г.р.

Добавил:

MS
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Место
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Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: - Илья Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Власович

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (9-я ревизия 20.09.1850 ст - 6 лет)
Рождение ребёнка
После 01.06.1856 ст.

Дочь: - Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: - Василий Власович

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 31.05.1858 ст - 1 год)
Смерть
После 31.05.1858 ст.

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