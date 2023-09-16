- Мариамна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 31.05.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Сын: - Илья Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Власович
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (9-я ревизия 20.09.1850 ст - 6 лет)
Рождение ребёнка
После 01.06.1856 ст.
Дочь: - Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: - Василий Власович
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 31.05.1858 ст - 1 год)
Смерть
После 31.05.1858 ст.