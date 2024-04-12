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Кайнов Алексей Васильевич

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кайнов Василий Данилович

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кайнов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кайнов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кайнов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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