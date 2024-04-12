Кайнов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кайнов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кайнов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кайнова Авдотья Захаровна
Смерть
Неизвестно