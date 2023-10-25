Разуваев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разуваева Анна Павловна

Можайск, Можайский, Московская область
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Смерть
Около 1941
Пропавший без вести в ВОВ
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