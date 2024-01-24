Без Фамилии Павла Иоанновна(Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии Павла Иоанновна(Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.06.1907 ст.
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
у Павла, сына Павла Васильевича Таланова и Матроны Даниловны (дев.Немцева)
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Немцев Иван (Иоанн) Федорович

Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Дочь: Немцева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
восприемники Михаил Федорович иЕкатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцев Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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