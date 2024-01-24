Без Фамилии Павла Иоанновна(Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Восприемник
19.06.1907 ст.
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
у Павла, сына Павла Васильевича Таланова и Матроны Даниловны (дев.Немцева)
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Немцев Иван (Иоанн) Федорович
Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Дочь: Немцева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович
восприемники Михаил Федорович иЕкатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Немцев Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно