Гуськов Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуськова (Пиляева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно