Гуськов Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськов Евгений Михайлович

Гуськов Евгений Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Гуськов Михаил Николаевич

Мать: Гуськова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова (Пиляева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуськова (Пиляева) Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.