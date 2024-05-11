Котков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотков Максим

Котков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: - Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: - Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: - Екатерина

Рождение ребёнка
24.02.1918

Дочь: Коткова Антонина Максимовна

Мать ребёнка: - Екатерина

Рождение ребёнка
17.05.1922

Дочь: Колесникова Коткова Валентина Максимовна

Мать ребёнка: - Екатерина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.