Котков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: - Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: - Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: - Екатерина
Рождение ребёнка
24.02.1918
Дочь: Коткова Антонина Максимовна
Мать ребёнка: - Екатерина
Рождение ребёнка
17.05.1922
Дочь: Колесникова Коткова Валентина Максимовна
Мать ребёнка: - Екатерина
Смерть
Неизвестно