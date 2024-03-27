Прусаков Яков Филиппов
Место рождениясело Алымово, Карачевский уезд, Орловская губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Прусаков Филипп Мартынов
Мать: Прусакова Арина Никитина
село Алымово, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прусаков Стефан
Мать ребёнка: Прусакова Степанида
Рождение ребёнка
1858
Сын: Прусаков Кузьма
Мать ребёнка: Прусакова Степанида
дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Фонд 247, оп.1, дело 13, МК церкви села Верхополье (1857-1863гг.) Есть запись, что в деревне Фроловой помещика Корнилия Михеева Фролова у крестьянина Якова Филиппов и законной жены его Стефаниды Анд... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Прусаков Дмитрий
Мать ребёнка: Прусакова Степанида
д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Рождение ребёнка
После 1861
Сын: Прусаков Григорий
Мать ребёнка: Прусакова Степанида
Рождение ребёнка
После 1861
Сын: Прусаков Василий
Мать ребёнка: Прусакова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прусакова Степанида
Смерть
Неизвестно