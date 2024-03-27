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Прусаков Яков Филиппов

Место рождения

село Алымово, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Прусаков Филипп Мартынов

Мать: Прусакова Арина Никитина

село Алымово, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прусаков Стефан

Мать ребёнка: Прусакова Степанида

Рождение ребёнка
1858

Сын: Прусаков Кузьма

Мать ребёнка: Прусакова Степанида

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Фонд 247, оп.1, дело 13, МК церкви села Верхополье (1857-1863гг.) Есть запись, что в деревне Фроловой помещика Корнилия Михеева Фролова у крестьянина Якова Филиппов и законной жены его Стефаниды Анд... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Прусаков Дмитрий

Мать ребёнка: Прусакова Степанида

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Прусаков Григорий

Мать ребёнка: Прусакова Степанида

Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Прусаков Василий

Мать ребёнка: Прусакова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова Степанида

Смерть
Неизвестно
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