Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Зудова (Филиппова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
19.02.1936

Сын: Филиппов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
28.12.1944

Сын: Филиппов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Филиппов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
22.03.1955

Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
09.12.1956

Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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