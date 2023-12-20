Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Зудова (Филиппова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
19.02.1936
Сын: Филиппов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
28.12.1944
Сын: Филиппов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Филиппов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
22.03.1955
Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.1956
Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно