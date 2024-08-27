Ефимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1814

Дочь: Ефимова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ефимов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ефимов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ефимов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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