Ефимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1814
Дочь: Ефимова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ефимов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ефимов Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно