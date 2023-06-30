Никишенко Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1987
Дочь: Зольникова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишенко Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишенко Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишенко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович