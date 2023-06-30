Никишенко Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишенко Мария Петровна

Никишенко Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1987

Дочь: Зольникова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишенко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишенко Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишенко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Никишенко Сергей Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close