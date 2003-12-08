Семенов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1958
Дата смерти08.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958
Отец: Семенов Николай
Мать: Семенова Тамара
Бракосочетание
07.04.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Пос. Глинищево Брянской области
Рождение ребёнка
09.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: Молчанова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2003