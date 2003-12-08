Семенов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1958

Дата смерти

08.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958

Отец: Семенов Николай

Мать: Семенова Тамара

Бракосочетание
07.04.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Пос. Глинищево Брянской области
Рождение ребёнка
09.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: Молчанова Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.12.2003
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