Кольцова Наталия Захаровна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1900
Дата смерти14.10.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1927
Дочь: Кольцова Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1931
Сын: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1937
Дочь: Кольцова Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович
Смерть
14.10.1964