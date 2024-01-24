Кольцова Наталия Захаровна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Наталия Захаровна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1900

Дата смерти

14.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1927

Дочь: Кольцова Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1931

Сын: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович

Рождение ребёнка
16.09.1937

Дочь: Кольцова Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Кольцов Константин Павлович

Смерть
14.10.1964
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