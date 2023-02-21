Тимофеев Виталий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Ольга
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно