Тимофеев Виталий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Виталий Борисович

Тимофеев Виталий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1954 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тимофеева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Ольга

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close