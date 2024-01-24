Кодачигова Екатерина Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецЖданов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Вершинина НадеждаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодачигов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Надежда
Отец ребёнка: Кодачигов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно