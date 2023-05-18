Бердникова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чо Ю За Сергей

Мать: Бердникова Евдокия

Рождение ребёнка
17.03.1954

Дочь: Бурнатова Раиса Анатольевна

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гена

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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