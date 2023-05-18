Бердникова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чо Ю За Сергей
Мать: Бердникова Евдокия
Рождение ребёнка
17.03.1954
Дочь: Бурнатова Раиса Анатольевна
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гена
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Отец ребёнка: Бурнатов Анатолий
Смерть
Неизвестно