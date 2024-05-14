Музалëва Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музалëва Софья Юдаевна 5 детей
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых (Музалëва) Вера Юдаевна
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюснина (Музалëва) Зинаида Юдаевна
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Музалëв Петр Юдаевич
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Воронцова (Музалëва) Лукерья Юдаевна
Отец ребёнка: Музалëв Юдай
Смерть
Неизвестно