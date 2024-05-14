Музалëва Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музалëва Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музалëва Софья Юдаевна 5 детей

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых (Музалëва) Вера Юдаевна

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюснина (Музалëва) Зинаида Юдаевна

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музалëв Дмитрий Юдаевич

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музалëв Петр Юдаевич

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Воронцова (Музалëва) Лукерья Юдаевна

Отец ребёнка: Музалëв Юдай

Смерть
Неизвестно

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