Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Семёновна

Место рождения

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Поликарпович

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Лука Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Поликарпович

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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