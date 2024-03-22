Ульяна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Лука Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно