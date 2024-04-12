Тлябалдиев Кахар Кадырович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Тлябалдиев Абду Кадыр
Мать: Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тлябалдиева Абду-Мажит Кахарович
Мать ребёнка: Тлябалдиева Роза??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айя Кахаровна
Мать ребёнка: Тлябалдиева Роза??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тлябалдиева Роза??
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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