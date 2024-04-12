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Тлябалдиев Кахар Кадырович

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Тлябалдиев Абду Кадыр

Мать: Анастасия Федоровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тлябалдиева Абду-Мажит Кахарович

Мать ребёнка: Тлябалдиева Роза??

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айя Кахаровна

Мать ребёнка: Тлябалдиева Роза??

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тлябалдиева Роза??

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
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