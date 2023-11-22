Соловьева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Соловьев Самсон Никитович
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.01.1901
Дочь: Соловьева Татьяна Никитовна
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1904
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1910
Сын: Соловьев Серафим Никитович
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Соловьев Клавдия Никитовна
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.12.1914
Сын: Соловьев Николай Никитович
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Степан Никитович
Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно