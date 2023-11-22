Соловьева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Соловьев Самсон Никитович

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.01.1901

Дочь: Соловьева Татьяна Никитовна

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Соловьев Федор Никитович

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.01.1910

Сын: Соловьев Серафим Никитович

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Соловьев Клавдия Никитовна

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.12.1914

Сын: Соловьев Николай Никитович

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Степан Никитович

Отец ребёнка: Соловьев Никита Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Никита Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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