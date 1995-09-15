Лейко (Яско) Анна 02.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко (Яско) Анна

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

02.03.1914

Дата смерти

15.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914

Отец: Яско Дмитрий

Мать: Яско ?

Лепель, Беларусь
д. Хордики
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Лейко Николай

Отец ребёнка: Лейко Егор

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Лейко Иван

Отец ребёнка: Лейко Егор

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Азарёнок (Лейко) Мария

Отец ребёнка: Лейко Егор

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лейко Виктор

Отец ребёнка: Лейко Егор

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Москаленко (Лейко) Любовь

Отец ребёнка: Лейко Егор

Лепель, Беларусь
Смерть
15.09.1995
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы

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