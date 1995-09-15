Лейко (Яско) Анна
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения02.03.1914
Дата смерти15.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914
Отец: Яско Дмитрий
Мать: Яско ?
Лепель, Беларусь
д. Хордики
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Лейко Николай
Отец ребёнка: Лейко Егор
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Лейко Иван
Отец ребёнка: Лейко Егор
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Азарёнок (Лейко) Мария
Отец ребёнка: Лейко Егор
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лейко Виктор
Отец ребёнка: Лейко Егор
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Москаленко (Лейко) Любовь
Отец ребёнка: Лейко Егор
Лепель, Беларусь
Смерть
15.09.1995
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы