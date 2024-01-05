Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рыбакова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Рыбаков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Рыбаков Филипп Степанович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно