Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рыбакова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Рыбаков Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыбаков Павел Филиппович

Отец ребёнка: Рыбаков Филипп Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно
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