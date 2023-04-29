Баранов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Мать ребёнка: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно