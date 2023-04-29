Баранов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Баранов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)

Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)

Смерть
Неизвестно
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