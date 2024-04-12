Павелъ Григорiевъ
Место рождения
Дата рождения11.12.1905 ст.
Дата смерти27.12.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.12.1905 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-194об-195
Крещение
12.12.1905 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дети ихъ Николай и Марiя Григорiевы 56-25-221-194об-195
Смерть
27.12.1905 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Степанова сынъ – Павелъ 27 (28) декабря 1905 8 нед., отъ слабости 56-25-220-105об-106
Похороны
28.12.1905 ст.