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Павелъ Григорiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

11.12.1905 ст.

Дата смерти

27.12.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-194об-195
Крещение
12.12.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дети ихъ Николай и Марiя Григорiевы 56-25-221-194об-195
Смерть
27.12.1905 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Степанова сынъ – Павелъ 27 (28) декабря 1905 8 нед., отъ слабости 56-25-220-105об-106
Похороны
28.12.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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